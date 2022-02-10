В Новосибирской области два дня ожидаются магнитные бури

Магнитные бури продержатся в области два дня. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Новосибирской области ожидаются магнитные бури, которые будут в регионе два дня, 13 и 14 февраля. Об этом сказано на сайте лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

На опубликованном графике магнитных бурь видно, что в ближайшие 27 дней, с 11 февраля по 9 марта, в Новосибирской области будет экстремально сильная буря с уровнем «G5» только 13 и 14 февраля.

Стоит отметить, что такой повышенный уровень магнитных бурь может вызвать у человека плохое самочувствие, слабость, а также могут начаться неполадки с техникой.

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