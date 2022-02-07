В Новосибирске на 4 дня ввели режим черного неба

Объявлено НМУ первой степени опасности. Фото: Андрей АБРАМОВ

В понедельник, 7 февраля, в Новосибирске из-за большой концентрации вредных примесей в воздухе ввели режим «черного неба» на четыре дня. Об этом сообщили в Западно-Сибирском гидрометцентре.

— С 17:00 7 февраля до 17:00 11 февраля 2022 года в городе ожидаются метеорологические условия неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе, — рассказали синоптики.

Напомним, что качество воздуха в Новосибирской области ухудшилось до 8 баллов из 10 возможных. А также в трех районах города превышено содержание сильнопахнущего газа — формальдегида.

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