В нескольких районах Новосибирска превышено содержание пахнущего газа — формальдегида

Сильное загрязнение почувствовали жители трех новосибирских районов.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В трех районах Новосибирска сильно повышено содержание уровня формальдегида, который является сильнопахнущим газом. Его концентрация в воздухе повысила допустимый уровень. Об этом рассказали на сайте Западно-сибирского гидрометцентра. Уже завтра, 4 февраля, ситуация должна будет улучшиться.
— Метеоусловия не будут способствовать накоплению вредных примесей в атмосферном воздухе. Общий уровень загрязнения атмосферы города ожидается пониженный, — говорится на сайте.
Сильнее всего содержание формальдегида почувствовали жители Центрального, Железнодорожного и Заельцовского района. Специалисты оценили максимальную концентрацию вредного вещества в воздухе в 1,1.
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