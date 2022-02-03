В нескольких районах Новосибирска превышено содержание пахнущего газа — формальдегида

Сильное загрязнение почувствовали жители трех новосибирских районов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В трех районах Новосибирска сильно повышено содержание уровня формальдегида, который является сильнопахнущим газом. Его концентрация в воздухе повысила допустимый уровень. Об этом рассказали на сайте Западно-сибирского гидрометцентра. Уже завтра, 4 февраля, ситуация должна будет улучшиться.

— Метеоусловия не будут способствовать накоплению вредных примесей в атмосферном воздухе. Общий уровень загрязнения атмосферы города ожидается пониженный, — говорится на сайте.

Сильнее всего содержание формальдегида почувствовали жители Центрального, Железнодорожного и Заельцовского района. Специалисты оценили максимальную концентрацию вредного вещества в воздухе в 1,1.

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