Уровень загрязнения воздуха в Новосибирской области вырос до 8 баллов

Качество воздуха в Новосибирске ухудшилось до 8 баллов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В понедельник, 7 февраля, качество воздуха в Новосибирской области ухудшилось до 8 баллов из 10 возможных. Как отмечают специалисты сервиса AirVoice, ситуация пока стабильна, но новосибирцам не рекомендуют выходить из дома.

Количество мелкодисперсных частиц PM 2,5 в воздухе составляет 208,7 мкг/м3, они попадают глубоко в легкие. По нормам ВОЗ, среднесуточный уровень этих частиц должен составлять не больше 25 мкг/м3.

Уровень более крупных частиц РМ 10, которые попадают в нос, в рот или в горло, составил 270 мкг/м3 — это более чем в 5 раз превышает норму.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что ученые выявили источник неприятного запаха в регионе.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.