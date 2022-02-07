В Минприроды назвали главные места скопления неприятного запаха в Новосибирской области

В Новосибирской области плохие запахи замечают круглый год. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ученые СО РАН в Новосибирской области провели исследования образцов воздуха из разных мест региона. Об этом сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии Новосибирской области.

Местами с самым неприятным запахом оказались: улица Выборная, 199/4, улица Немировича-Данченко, 15, Первомайский сквер и Новый поселок в Бердске. Как уточнили РБК Новосибирск в Минприроды региона, на этих участках нашли 80 легколетучих органических соединений, которые плохо пахнут.

Как отметили в министерстве, часть этих веществ является компонентами бензина. Кроме того, в атмосфере Новосибирской области нашли запахи карамели, спирта, нафталина, хвойных растений и жира.

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