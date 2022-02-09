Новосибирский тревел-блогер Анатолий Гомзяков, обвиняемый в убийстве, вышел из СИЗО

Тревел-блогера выпустили из СИЗО под домашний арест. Фото: личный архив

Путешественник Анатолий Гомзяков, который обвиняется в убийстве подписчика, вышел из СИЗО. В декабре закончился предельный срок его содержания под стражей, поэтому на заседании суда на прошлой неделе мужчину перевели под домашний арест. Вину ни обвиняемый, ни его близкие, так и не признали. Об этом КП-Новосибирск сообщила жена блогера София.

— Пока считаю нужным воздержаться от комментариев, сейчас для нас главное, что Толя действительно на домашнем аресте, мы рядом, любим друг друга и продолжаем бороться за справедливость, я верю, что мы со всем справимся, — рассказала София.

Напомним, по версии следствия, подписчик Анатолия — Алексей Хребтов — пригласил блогера к себе домой, в квартиру на 24-м этаже. Вечер прошел шумно, путешественники пили и снимали видео в социальные сети. Наутро Хребтова нашли мертвым на газоне под окнами, а Гомзяков поклялся, что спал и ничего не видел.

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