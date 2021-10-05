Дело новосибирского тревел-блогера Анатолия Гомзякова, обвиняемого в убийстве подписчика, дошло до суда

Уголовное дело против новосибирского тревел-блогера Анатолия Гомзякова передали в суд. Фото: соцсети

Уголовное дело против новосибирского тревел-блогера Анатолия Гомзякова передали в суд. Напомним, мужчину подозревают в убийстве своего знакомого Алексея Хребтова. Произошла история еще в апреле прошлого года: тело арт-менеджера обнаружили под окнами многоэатажки в Ленинском районе. Одним из последних, кто виделся с Алексеем до трагедии и был Гомзяков.

— По данным следствия, ночью 2 апреля 2020 года в квартире, расположенной на 24 этаже, многоквартирного жилого дома на улице Ясный берег двое сибиряков вместе выпивали. Между ними произошел конфликт, в процессе которого обвиняемый ударил потерпевшего в голову ножом, а потом отнес на балкон квартиры и перебросил через перила. От полученных травм мужчина скончался на месте, — пояснили в областном Следственном комитете.

Расследование уголовного дела длилось очень, в процессе было выполнено множество судебных экспертиз. Однако сейчас оно с утвержденным обвинительным заключением наконец направлено в суд.

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