Новосибирцев возмутили обрезанные ели в Бугринской роще

Местные жители думают, что елки спилили перед Новым годом. Фото: «АСТ-54»
Жители Новосибирска пожаловались на обрезанные елки в парке «Бугринская роща». Фото деревьев они выложили в сеть.
— Гуляли вдоль Бугринки, и половина елок там обрезана. Возмущена таким вандализмом! — рассказала подписчица паблика ВКонтакте «АСТ-54».
В комментариях к посту сибиряки предполагают, что елки обрезали перед Новым годом. Не все готовы тратиться на новогоднюю ель, и ранее КП-Новосибирск писала, где именно спилили деревья перед праздниками. Против вандалов не помогла и специальная обработка елей, которую проводили в декабре.
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