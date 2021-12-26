В двух районах Новосибирска неизвестные мужчины спилили елки на улице

Не все платят за новогодние елки. Фото: кадр из видео

В Центральном и Ленинском районах Новосибирска неизвестные спилили елки прямо на улице. Воришек засняли на камеру, а позже видео опубликовали в соцсетях.

— Не хватает нескольких деревьев в «Ясном береге» и у ресторана Filet на Красном проспекте, — рассказал подписчик паблика Вконтакте «АСТ-54».

На кадрах роликов видно, как мужчины уже тащат свою «добычу» домой. Причем, если один из воришек позарился на елку довольно скромного размера, то второй решил разгуляться и выбрал по-настоящему внушительное дерево в несколько раз больше него.

Напомним, что с 8 по 22 декабря специалисты из «Горзеленхоз» обрабатывали хвойные деревья в скверах и аллеях специальным антивандальным раствором. В его состав входит красящее вещество с неприятным запахом, который очень сложно вывести.

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