В двух районах Новосибирска неизвестные мужчины спилили елки на улице

Не все платят за новогодние елки. Фото: кадр из видео
В Центральном и Ленинском районах Новосибирска неизвестные спилили елки прямо на улице. Воришек засняли на камеру, а позже видео опубликовали в соцсетях.
— Не хватает нескольких деревьев в «Ясном береге» и у ресторана Filet на Красном проспекте, — рассказал подписчик паблика Вконтакте «АСТ-54».
На кадрах роликов видно, как мужчины уже тащат свою «добычу» домой. Причем, если один из воришек позарился на елку довольно скромного размера, то второй решил разгуляться и выбрал по-настоящему внушительное дерево в несколько раз больше него.
Напомним, что с 8 по 22 декабря специалисты из «Горзеленхоз» обрабатывали хвойные деревья в скверах и аллеях специальным антивандальным раствором. В его состав входит красящее вещество с неприятным запахом, который очень сложно вывести.
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