В Новосибирске елки в скверах и парках обрабатывают от вандалов

Раствор резко и неприятно пахнет и его почти невозможно вывести. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирске хвойные деревья начали обрабатывать антивандальным раствором. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии города.

— С 8 по 22 декабря специалисты из «Горзеленхоз» проведут антивандальную обработку хвойных деревьев на бульварах, скверах и аллеях. Всего будет обработано более 1 800 деревьев, — сообщили в мэрии.

Хвойные деревья обрабатывают каждый год, чтобы защитить от вандалов в преддверии новогодних праздников. В растворе есть красящее и сильно пахнущее вещество. Если елку, которая им обработана, поставить в квартире, то дерево начнет неприятно пахнуть. Запах при этом стойкий, вывести его очень сложно. При этом раствор не опасен, а его следы полностью исчезают через два месяца.

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