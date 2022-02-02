Мэр Новосибирска высказался против сноса горок во дворах

Рано или поздно новые нормы пересмотрят. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть в прямом эфире в соцсетях высказался против сноса снежных горок во дворах. Напомним, что по новым правилам ГОСТа все горки выше 40 сантиметров приравниваются к аттракционам и должны пройти специальную проверку. В Новосибирске действуют всего 10 бесплатных горок, и не у всех есть возможность их посещать.

— Новые правила ввели, но соблюсти их смогли не все. И одну управляющую компанию уже оштрафовали, — рассказал мэр Локоть. — С моей точки зрения, с введением новых норм поторопились. Думаю, что рано или поздно их пересмотрят. Для этого есть основание, но делать это нужно на федеральном уровне.

По словам мэра, новые правила должны были обеспечить безопасность для детей, но безопаснее не стало. Теперь вместо горок дети катаются, где придется, и иногда выезжают на тротуары или проезжую часть.

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