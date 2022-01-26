В Новосибирске УК снесла снежную горку, построенную во дворе для детей

Дети смотрели, как рушат горку, и плакали. Фото: Иван Еремин

В Октябрьском районе Новосибирска управляющая компания приняла решение сломать горку, построенную для детей во дворе местными жителями.

— Жильцы из несколько домов на Высоцкого на новогодних каникулах построили для детей горку на детской площадке. Ребятишек человек по 25-30 каждый день на ней катались и радовались, — рассказал подписчик паблика ВКонтакте «АСТ-54».

Но радовались дети недолго. В среду, 26 января, самодельный «аттракцион» сломал трактор.

Кучи снега, которые остались от горки, так и не вывезли. Фото: Иван Еремин

— Изначально тракторист завалил горку, затем разломал и сдвинул кучи снега на детскую площадку. Объем снега около 20 КамАЗов, вывоз его не организован. Дети стояли и плакали! — поделился подписчик.

Возможно, горку убрали из-за новых требований ГОСТа, по которым все строения выше 40 см приравниваются к аттракционам и должны пройти специальную регистрацию. Официальных же горок, на которых можно бесплатно покататься, всего 10 в Новосибирске.

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