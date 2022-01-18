Новосибирский фотограф Слава Степанов снял строительство четвертого моста с высоты

Строители выполняют работы по возведению вантового участка моста. Фото: Слава Степанов

Новосибирский фотограф Слава Степанов показал новосибирцам, как идет строительство четвертого моста через реку Обь. Фотографии он опубликовал во вторник, 18 января, в своем блоге.

Стройка с высоты птичьего полета. Фото: Слава Степанов

Мост соединит улицу Ипподромскую на правом берегу и улицу Станционную на левом. Он обеспечит выезд сразу на несколько федеральных трасс.

Строители завершили 13-ый этап надвижки. Фото: Слава Степанов

Напомним, сейчас строители приступили к 14-ой стадии надвижки пролетного строения моста. Вантовый участок моста весит 6 тысяч тонн. Его будут удерживать 70 стальных тросов и пилон высотой 114 метров, который сейчас уже возвышается на 60 метров над городом.

Мост уже видно из города. Фото: Слава Степанов

Архитектурная фотосессия выпала на самый холодный день — напомним, в пятницу, 14 января, в Новосибирской области температура опустилась до -31 градуса мороза.

Фотограф делал снимки на закате в морозный день. Фото: Слава Степанов

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