Строители надвинули новые пролеты четвертого моста в Новосибирске

Строители завершили 13-ый этап работ. Фото: Группа "ВИС"

Во вторник, 11 января, стало известно о завершении 13-ой стадии надвижки пролетов четвертого моста в Новосибирске. Об этом сообщили в пресс-центре Группы «ВИС».

— За время новогодних каникул строительный дивизион Группы «ВИС» завершил очередную стадию надвижки пролетного строения моста через Обь в Новосибирске. Надвинуто свыше 50 погонных метров, смонтировано 645 тонн металлоконструкций. Общая протяженность пролетного строения на сегодняшний день составляет 563 п.м. весом 8007 тонн, — сообщают в пресс-центре Группы «ВИС»

С 10 января строители приступили к следующей стадии, а всего их предусмотрено 16. Сообщается, что вес основы дорожного полотна в полтора километра превысит 10 тысяч тонн. В работе используются 4 гидравлических домкратов суммарной мощностью 1200 тонн.

Также сейчас собирают красивый вантовый участок моста весом 6 тысяч тонн, который будут удерживать 70 стальных тросов и столб высотой 114 метров. Эту часть моста длиной 380 погонных метров соединят со строением на левом берегу. Вантовый участок пройдет над парком Городское начало на набережной. Движение по мосту начнется в 2022 году.

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