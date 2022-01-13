Январь, прекрати! Новосибирцам пообещали температурные качели от -31 до 0 градусов

В пригороде Новосибирска температура опустится до 31 градуса Фото: Андрей КОПАЛОВ

В конце недели в Новосибирской области температура сначала опустится до -31 градусов мороза, а затем поднимется до 0 градусов. О погоде на ближайшие дни рассказали синоптики ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» в четверг, 13 января.

В пятницу, 14 января, на улицах Новосибирска ночью резко похолодает до -26 °С, а в пригороде температура опустится до 31 градуса. Днем будет теплее, воздух прогреется до -18...-20 °С, а ветер сменится с юго-западного на юго-восточный и подует со скоростью 2-7 метра в секунду.

Водителям стоит быть осторожнее, на дорогах будет туман и гололед.

В субботу, 15 января, по прогнозам синоптиков ожидается резкое ослабление мороза: температура ночью -20...-22 °С с повышением к утру до -15...-17 °С. Днем температура поднимется до -4..-6 градусов, юго-восточный ветер усилится до 5-10 метров в секунду и принесет с собой небольшой снег.

Уже в воскресенье, 16 января, температура днем поднимется до 0 градусов, начнется метель с порывами ветра до 17 метров в секунду.

Напомним, ранее КП-Новосибирск сообщала о том, что 15 января в Новосибирске потеплеет до -5 градусов.

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