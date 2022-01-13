В Новосибирске 15 января потеплеет до -5 градусов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирской области к выходным, 15 и 16 января, существенно потеплеет — до -5 градусов. Комфортные температуры придут на смену крещенским морозам. Об этом корреспонденту КП-Новосибирск рассказали в Западно-Сибирском гидрометцентре.

— В ночь на 14 января в Новосибирской области прогнозируем морозы — -32…-34 градусов, в пригороде Новосибирска — до -31. В ночь на 15 января также будет морозно — до -25 градусов. Уже 15 числа к утру температура повысится до -15…-17, начнется послабление морозов — усилится ветер, пойдет снег. Днем 15 января температурный фон по области достигнет -2…-7 градусов, а в городе — -4…-6 градусов. 16 января ночью — -3…-8 по области, в городе -около -2. Днем температуры воздуха буду близкие к оттепели — 0…-5 по области и в городе. Будет идти снег и ожидается усиление ветра, — уточнили КП-Новосибирск метеорологи.

По данным сайта «Яндекс Погода», 15 и 16 января в Новосибирске будет снежно, температура воздуха днем составит -5 градусов.

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