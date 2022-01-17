Следком Новосибирска разыскивает маньяка, домогавшегося до 14-летней девочки в лифте

Его засняла камера домофона. Фото: Фото: скриншот из видео

Следком разыскивает мужчину, домогавшегося до малолетней девочки в лифте, по адресу Красный проспект дом № 102/4 в Заельцовском районе Новосибирска. ЧП произошло в вечернее время. По факту случившегося возбуждено и расследуется уголовное дело.

— Известно, что мужчина, находясь у кабины лифта, совершил преступление против половой неприкосновенности и половой свободы личности в отношении малолетней девочки, — сообщает Следком.

Следствие просит всех, кто узнал мужчину, обратиться по адресу: город Новосибирск, улица Красный проспект, дом № 179, либо сообщить по следующим телефонам: 8 (383) 227-20-87, 8 (383) 203-57-39.

Напомним, инцидент произошел вечером 11 января, когда злоумышленник зашел в подъезд за 14-летней девочкой, а потом и в лифт, где и совратил ее.

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