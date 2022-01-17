В Ленинском районе Новосибирска сгорел пассажирский автобус. Фото: "АСТ-54".

В понедельник, 17 января, в Ленинском районе Новосибирска, на улице Немировича-Данченко, сгорел пассажирский автобус № 203. Информация о происшествии появилась в соцсетях.

— Около 6:40 после перекрестка с Троллейной в правом ряду загорелся «ПАЗ», работающий по маршруту №203, — говорится в сообщении паблика.

По словам очевидцев, ЧП обошлось без жертв — все пассажиры успели покинуть салон горящего автобуса.

Инцидент прокомментировали в ГУ МЧС по Новосибирской области:

— В 6:50 поступило сообщение в дежурные службы. Эвакуировалось 35 пассажиров, не пострадали, — уточнили в ведомстве.

Пожар локализовали в 7:06, по данным МЧС.

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