В Новосибирске мужчина домогался школьницы в лифте: его лицо засняла камера

Мужчина попал в камеры домофона. Фото: скриншот из видео
В Новосибирске мужчина развратил 14-летнюю девочку. ЧП произошло в Заельцовском районе на улице Красный проспект.
— Мужчина зашел за школьницей в подъезд. После этого в лифте совершил развратные действия в отношении ребенка, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.
Родители девочки написали заявление в полицию, а местные жители распространили ориентировки в социальных сетях.
— В нашем районе завелся «маньяк». Заходит за людьми в подъезды, поджидает малолетних девочек, совершает развратные действия, — пишут сибиряки. - Он попал на камеру домофона.
В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области сообщили, что пока что информация уточняется.
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