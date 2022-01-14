В Новосибирске мужчина домогался школьницы в лифте: его лицо засняла камера

Мужчина попал в камеры домофона. Фото: скриншот из видео

В Новосибирске мужчина развратил 14-летнюю девочку. ЧП произошло в Заельцовском районе на улице Красный проспект.

— Мужчина зашел за школьницей в подъезд. После этого в лифте совершил развратные действия в отношении ребенка, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Родители девочки написали заявление в полицию, а местные жители распространили ориентировки в социальных сетях.

— В нашем районе завелся «маньяк». Заходит за людьми в подъезды, поджидает малолетних девочек, совершает развратные действия, — пишут сибиряки. - Он попал на камеру домофона.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области сообщили, что пока что информация уточняется.

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