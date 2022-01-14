Задержанного замминистра ЖКХ Новосибирской области обвинили в еще одной взятке

В деле замминистра ЖКХ Новосибирской области появилась информация об еще одной взятке. Фото: Иван МАКЕЕВ

Следователи выявили еще один преступный эпизод в деле замминистра ЖКХ Новосибирской области Владимира Нормайкина. Напомним, его задержали в декабре 2021 года за взятку более чем в два миллиона.

— В его деле был выявлен факт еще одной взятки. Так, в июле 2021 года он взял 300 тысяч рублей от владельца одной из компаний, занимающихся бурением скважин, за общее покровительство и за заключенный ранее контракт с администрацией одного Цветниковского сельсовета в Здвинском районе на строительство водозаборной скважины в одной из деревень, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах региона.

По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по части 5 статьи 290 УК РФ «Получение взятки в крупном размере».

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