Видео задержания замминистра ЖКХ Новосибирской области за взятку в 2 миллиона рублей обнародовали следователи

Чиновник получил более 2 млн рублей в автомобиле. Фото: пресс-служба СУ СКР по Новосибирской области

Следователи обнародовали видео, как в Новосибирске задержали замминистра ЖКХ Новосибирской области по подозрению в получении взятки.

В кадре - несколько секунд момента задержания:

— За что вы сейчас задержаны, понимаете? — спрашивают у него правоохранители.

— Да.

— По факту чего?

— По факту взятия денег, — говорит на видео замминистра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Владимир Нормайкин.

Напомним, чиновника задержали днем 18 октября после получения взятки от руководителя однорй из строительных организаций. Тот передал чиновнику 2 миллиона и 5 тысяч рублей в обмен на покровительство.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Задержан заместитель министра ЖКХ Новосибирской области

В министерстве прошли обыски (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.