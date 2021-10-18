Видео задержания замминистра ЖКХ Новосибирской области за взятку в 2 миллиона рублей обнародовали следователи

Чиновник получил более 2 млн рублей в автомобиле. Фото: пресс-служба СУ СКР по Новосибирской области
Следователи обнародовали видео, как в Новосибирске задержали замминистра ЖКХ Новосибирской области по подозрению в получении взятки.
В кадре - несколько секунд момента задержания:
— За что вы сейчас задержаны, понимаете? — спрашивают у него правоохранители.
— Да.
— По факту чего?
— По факту взятия денег, — говорит на видео замминистра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Владимир Нормайкин.
Напомним, чиновника задержали днем 18 октября после получения взятки от руководителя однорй из строительных организаций. Тот передал чиновнику 2 миллиона и 5 тысяч рублей в обмен на покровительство.
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