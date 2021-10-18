Задержан заместитель министра ЖКХ Новосибирской области

Владимир Нормайкин был задержан 18 октября. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Утром 18 октября в министерстве ЖКЖ и энергетики Новосибирской области прошли обыски. Был задержан замминистра Владимир Нормайкин.

— В настоящее время проводятся следственные действия с участием замминистра ЖКХ и энергетики Нормайкина Владимира Николаевича. Действующий министр Денис Архипов находится в служебной командировке, в ближайшее время будет на рабочем месте, — пояснили корреспонденту КП-Новосибирск в региональном министерстве ЖКХ и энергетики.

В следственном комитете и ГУ МВД по Новосибирской области пока что уточняют информацию.

Напомним, ранее был задержан замминистра транспорта Сергей Ставицкий.

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