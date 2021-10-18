Задержан заместитель министра ЖКХ Новосибирской области

Владимир Нормайкин был задержан 18 октября.
Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
Утром 18 октября в министерстве ЖКЖ и энергетики Новосибирской области прошли обыски. Был задержан замминистра Владимир Нормайкин.
— В настоящее время проводятся следственные действия с участием замминистра ЖКХ и энергетики Нормайкина Владимира Николаевича. Действующий министр Денис Архипов находится в служебной командировке, в ближайшее время будет на рабочем месте, — пояснили корреспонденту КП-Новосибирск в региональном министерстве ЖКХ и энергетики.
В следственном комитете и ГУ МВД по Новосибирской области пока что уточняют информацию.
Напомним, ранее был задержан замминистра транспорта Сергей Ставицкий.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Новосибирске задержали заместителя министра транспорта Сергея Ставицкого
В региональном правительстве прокомментировали ситуацию (подробнее)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер