Взятку замминистра ЖКХ признали самой крупной в 2021 году в Новосибирской области. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В среду, 8 декабря, стало известно, что взятку, в получении которой обвиняют министра ЖКХ Новосибирской области Владимира Нормайкина, признали самой крупной в Новосибирской области в 2021 году. Информацию об этом озвучил начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции региональной прокуратуры Павел Илык на пресс-конференции.

По его словам, размер взятки, предназначенной Нормайкину, составил 2 миллиона 5 тысяч рублей. Известно, что за эти деньги замминистра ЖКХ обещал помочь подрядчику получить крупный госконтракт по нацпроекту «Чистая вода».

Ранее сообщалось, Нормайкина задержали с поличным. В этот момент он находился в своей машине, ему передавали деньги. Сейчас ведется расследование уголовного дела, которое возбудили в отношении Нормайкина.

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