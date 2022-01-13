В Минздраве Новосибирской области заявили о стабилизации заболеваемости коронавирусом. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ситуация с коронавирусом в Новосибирской области сейчас стабильная. Об этом в четверг, 13 января, заявил министр регионального здравоохранения Константин Хальзов. В связи с чем, он призвал жителей региона пройти ревакцинацию.

— Мы видим в последнее время, что появились случаи госпитализации пациентов, которые привились более чем 6 месяцев назад. Поэтому рекомендую всем пройти ревакцинацию, — сказал Константин Хальзов.

Он также сообщил, что сейчас подходящее время для продолжения массовой вакцинации от ковида.

По словам министра здравоохранения, в области в настоящий момент свободно 35 % коечного фонда.

Тем временем, в Минздраве Новосибирской области начали готовиться к пятой волне коронавируса. Вызвать ее может новый штамм «Омикрон».

Ранее новосибирские вирусологи рассказали КП-Новосибирск о том, что ожидают мощную волну «Омикрона» в регионе в конце января.

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