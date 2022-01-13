В Минздраве Новосибирской области начали готовиться к пятой волне ковида.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Минздраве Новосибирской области заявили о подготовке к пятой волне коронавируса. Спровоцировать новую волну заболеваемости может новый штамм «Омикрон». Об этом в четверг, 13 января, заявил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.
— Сложная ситуация в Америке, Европе и европейской части России. Вчера состоялось совещание под руководством президента. Все оценивают возможность молниеносного развития штамма «омикрон», мы тоже к этому готовимся, — уточнил министр.
Сейчас, по мнению Хальзова, ситуация с ковидом в Новосибирской области стабильная. Об этом свидетельствует спад заболеваемости опасным вирусом. При этом в европейской части России обстановка напряженная.
Хальзов добавил, что 11 января на заседании оперштаба Новосибирской области было принято решение о подготовке к пятой волне коронавируса в регионе. Во время подготовки будет учитываться опыт третьей волны ковида в Новосибирской области, уточнил министр.
Напомним, пока в Новосибирской области не зафиксировали случаев заражения «Омикроном».
Ранее КП-Новосибирск писала, что вирусологи ожидают мощную волну «Омикрона» в конце января.
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