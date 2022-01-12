В Новосибирске проводят проверку после минирования нескольких судов

В регионе заминировали 12 судов. Фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области

Антитеррористическая комиссия Новосибирской области проводит проверку по факту сообщений о минировании нескольких судов в городе. Напомним, утром в среду, 12 января, сразу в 12 судов региона (7 в городе и 5 в области) поступили подобные угрозы. Работников и посетителей здания эвакуировали.

— По факту сообщения о минировании ряда областных госучреждений проводится проверка, — сообщили в АТК. — Правоохранительные органы обследуют областные государственные учреждения на предмет обнаружения взрывных устройств, проводят мероприятия по установлению отправителя сообщения.

Напомним, прямо перед Новым годом, 30 декабря, в Новосибирске «заминировали» несколько торговых центров.

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