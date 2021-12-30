Власти прокомментировали информацию о минированиях в торговых центрах Новосибирска

Сейчас здания обследуют специалисты.
Фото: Михаил ДОКУКИН
В Аппарате антитеррористической комиссии Новосибирской области прокомментировали информацию о минированиях новосибирских ТЦ и ТРЦ. Сообщения с угрозами в комплексы поступили рано утром 30 декабря.
— В настоящий момент специальные службы обследуют здания на предмет обнаружения взрывных устройств. С учетом предпраздничных дней полицейские прикладывают максимальные усилия для оперативного завершения проверок. Проводятся мероприятия по установлению отправителей сообщения, — говорится в сообщении АТК.
Власти призвали новосибирцев сохранять спокойствие. По данным АТК, горожанам необходимо действовать по указаниям ответственных органов и администраций учреждений.
Ситуация находится на контроле АТК.
Ранее КП-Новосибирск писала, что сообщения с угрозами получили минимум 10 новосибирских ТЦ. Среди эвакуированных торговых центров — «Ройял Парк», «Сан Сити», «Континент», «Галерея» и другие.
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