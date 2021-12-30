В Новосибирске эвакуировали несколько ТЦ из-за сообщений о минировании. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В четверг, 30 декабря, в несколько новосибирских ТЦ поступили сообщения о минировании. Информация об этом появилась в соцсетях.

— В зданиях проведена эвакуация, на местах работают все необходимые спецслужбы, — говорится в сообщении паблика «АСТ-54».

По предварительным данным, администрация ТЦ получила угрозы около 6 утра. Среди эвакуированных торговых центров — «Ройял Парк», «Сан Сити», «Континент», «Галерея» и другие.

В ГУ МВД по Новосибирской области случившееся пока не прокомментировали. Информация уточняется.

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