В Новосибирске в 7 судов поступили сообщения о минировании. Фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области.
В среду, 12 января, в 7 судов Новосибирска и в пять судов Новосибирской области поступили сообщения о минировании. Угрозы прислали на электронную почту. Об этом сообщили в Управлении Судебного департамента в Новосибирской области.
— Работников судов и посетителей эвакуировали, — уточнили в Управлении.
Сейчас в зданиях судов работают оперативные группы.
Ранее КП-Новосибирск писала об эвакуации Калининского районного суда.
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