В Новосибирске посетителей и персонал эвакуировали из здания суда

Людей вывели из здания суда. Фото: АСТ-54

Всех посетителей и персонал срочно эвакуировали из здания суда Калининского района около 10 часов утра в среду, 12 января. Вероятная причина — сообщение о минировании. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

— Предупреждающее сообщение в стенах здания прозвучало в 9:55, после чего всех вывели на улицу. По словам нашего читателя, в суд поступило сообщение о минировании, — сообщают в группе «АСТ-54» в социальной сети «Вконтакте».

Подробности происшествия уточняются.

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