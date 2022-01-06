Новосибирский аэропорт «Толмачево» отменил все авиарейсы в Казахстан

Рейсы из Толмачево отменены
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Новосибирске отменили все авиарейсы в Казахстан из-за протестов в республике. Об этом сообщили в пресс-службе новосибирского аэропорта «Толмачево.»
— Рейсы в Казахстан отменили. Пока неизвестно, когда будет возобновлено авиасообщение, — прокомментировали в Толмачево.
Напомним, новосибирский автовокзал также отменил междугородние автобусы в Усть-Каменогорск. Причина тому - в Казахстане продолжаются массовые беспорядки после протестов из-за повышения цен на топливо.
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