Новосибирский аэропорт «Толмачево» отменил все авиарейсы в Казахстан

Рейсы из Толмачево отменены Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске отменили все авиарейсы в Казахстан из-за протестов в республике. Об этом сообщили в пресс-службе новосибирского аэропорта «Толмачево.»

— Рейсы в Казахстан отменили. Пока неизвестно, когда будет возобновлено авиасообщение, — прокомментировали в Толмачево.

Напомним, новосибирский автовокзал также отменил междугородние автобусы в Усть-Каменогорск. Причина тому - в Казахстане продолжаются массовые беспорядки после протестов из-за повышения цен на топливо.

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