Новосибирский автовокзал приостановил автобусные рейсы в Казахстан

Автобусы в Усть-Каменогорск отменили Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новосибирский автовокзал приостановил международные рейсы автобусов в Казахстан. Информация появилась в официальном аккаунте «ВКонтакте» 2 января:

— Уважаемые пассажиры! Временно приостановлены поездки в Усть — Каменогорск.Отмена рейсов произошла по решению перевозчика. О возобновлении поездок сообщим дополнительно, — написали администраторы группы.

Ранее авиакомпания «Аэрофлот» сообщила об отмене нескольких авиарейсов в Казахстан вечером 5 января. В пресс-службе компании сообщали, что вопрос с дальнейшим авиасообщением будет решаться 6 января.

В Казахстане уже четыре дня действует режим ЧС из-за массовых протестов и беспорядков. Сибирячка Анна Хмелева приехала в Усть-Каменогорск к родителям и оказалась посреди событий. Девушка рассказала «КП-Новосибирск», что сейчас происходит в городе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Люди все ринулись к банкоматам»: россиянка оказалась в Казахстане во время протестов, она рассказывает, что происходит

Девушка приехала из Новосибирска в Усть-Каменогорск и попала в гущу протестов (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber