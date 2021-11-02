В Толмачево самолет столкнулся с грузовой кабиной автолифта

Столкнувшийся самолет принадлежит авиакомпании S7 Фото: Михаил ФРОЛОВ

В новосибирском аэропорту Толмачево Boeing S7 В737МАХ столкнулся с грузовой кабиной автолифта. Инцидент произошел в ночь на 1 ноября. Об этом сообщил Телеграм-канал Aviaincident.

— Самолет авиакомпания «Сибирь» столкнулся с кабиной автолифта. Повреждена нижняя часть законцовки правой плоскости крыла грузовой кабиной автолифта, — сообщает Телеграм-канал.

Аэропорт проводит внутреннее расследование для выяснения причин и обстоятельств произошедшего.

— При отъезде от Е170, автомобиль с борт питанием задел окантовку крыла, стоящего у нас и не эксплуатирующегося Б738 макс. Пострадала только окантовка. Проводится служебное расследование, — прокомментировали КП-Новосибирск в пресс-службе аэропорта Толмачево.

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