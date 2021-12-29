Новосибирский суд начал рассматривать дело подозреваемого в убийстве экс-депутата горсовета Ивана Митряшина

Суд начал рассматривать дело 46-летнего Александра Данилова, подозреваемого в убийстве экс-депутата Горсовета Ивана Митряшина. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Новосибирске суд начал рассматривать дело 46-летнего Александра Данилова, подозреваемого в убийстве экс-депутата Горсовета Ивана Митряшина. Об этом сообщили в пресс-службе госоргана.

— Суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении обвиняемого, — сообщил Новосибирский районный суд. — Ему также продлили срок содержания под стражей до 15 июня 2022 года.

Назначено судебное заседание на 11 января 2022 года.

Напомним, трагедия произошла в мае этого года Каменском районе Новосибирской области. Установлено, что подозреваемый Данилов вместе с потерпевшим Митряшиным вместе выпивали и во время застолья между ними произошел конфликт, в ходе которого Данилов ударил экс-депутата ножом. После чего пострадавшего с травмами доставили в больницу, где врачи реанимации боролись за его жизнь. Однако спасти мужчину не удалось.

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