В Новосибирске убили экс-депутата горсовета Ивана Митряшина

В Новосибирске был убит бывший начальник главного управления благоустройства и озеленения мэрии Новосибирска Иван Митряшин. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Новосибирске был убит бывший начальник главного управления благоустройства и озеленения мэрии Новосибирска Иван Митряшин. Его нашли с ножевым ранением 10 мая.

— Он выпивал вместе со своим знакомым в селе Каменка. Между сибиряками произошел конфликт, и мужчина ударил его ножом в правую ногу. Мужчину доставили в больницу бригадой скорой помощи. Сибиряк скончался в медучреждении, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

КП-Новосибирск выражает соболезнования родным и близким Ивана Владимировича.

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