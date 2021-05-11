«Нашлась какая-то сволочь»: что известно об убийстве бывшего депутата горсовета Ивана Митряшина в Новосибирске

Иван Митряшин умер в больнице. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Новосибирске убит бывший депутат горсовета, экс-начальник главного управления благоустройства города – 46-летний Иван Митряшин. Мужчина погиб от ножевого ранения, скончался уже в больнице. О подробностях случившегося КП-Новосибирск рассказал Николай Мочалин, депутат Законодательного собрания Новосибирской области, бывший тесть Ивана.

- 7 мая мы все отметили его день рождения, а 11 мая в 8 утра мне позвонили друзья Ивана и сказали, что он находится в больнице: туда его доставили на скорой, - рассказал КП-Новосибирск Николай Мочалин. – В тот момент Ваня находился в реанимации, я сам сообщил об этом его жене.

Новосибирские врачи несколько часов боролись за жизнь раненого:

- Ивана дважды подключали к аппаратам, запускали его сердце, на третий раз – не смогли..., - рассказал КП-Новосибирск Николай Мочалин.

Что произошло вечером 10 мая, предстоит разобрать следователям. Известно, что Иван находился со знакомыми в селе Каменка. За столом произошел конфликт.

- Думаю, какая-то сволочь нашлась, его понесло, - продолжает Николай Мочалин. – Что конкретно ему сказали – я не знаю. Сейчас человек, который напал на Ивана, задержан, его допрашивают. Я сам со следователями еще не успел пообщаться.

По данным КП-Новосибирск, задержанному 49 лет, ранее не был судим.

Иван Митряшин родился 7 мая 1975 года, окончил Новосибирскую государственную академию экономики и управления по специальности «финансовый менеджмент». В 2005 году Митряшин стал депутатом Совета Депутатов города Новосибирска. Спустя семь лет возглавил ГУБО города: в горсовете его сменила бывшая жена Екатерина (она же — дочь Николая Мочалина) – она победила на довыборах на округе экс-супруга. В 2013 году Иван ушел из мэрии и сосредоточился на бизнесе.

КП-Новосибирск выражает соболезнования родным и близким Ивана Митряшина.

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