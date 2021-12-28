Новосибирского предпринимателя, срубившего деревья на Кропоткина, обяжут заплатить за каждое из них

Предприниматель, срубивший деревья, должен будет оплатить их стоимость и разработает проект благоустройства территории. Фото: Сергей

В Новосибирске предпринимателя, который вырубил деревья на улице Кропоткина, обязали заплатить за них. Напомним, что на прошлой неделе там незаконно срубили 33 дерева. Причем разрешено было убрать всего 6 из них, и провести омолаживающую обрезку остальных 27 с оплатой восстановительной стоимости более 28 тысяч рублей.

— В ходе совещания с участием нарушителя было решено, что он оплатит сумму восстановительной стоимости зеленых насаждений за снесенные без разрешения деревья, разработает проект благоустройства территории и согласует его с управлением автомобильных дорог и администрацией Центрального округа. Проект должен предусматривать посадку крупномерных деревьев вдоль всего парковочного пространства, — сообщили в мэрии Новосибирска.

Работы должны быть выполнены до 1 мая 2022 года.

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