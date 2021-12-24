В Новосибирске расследуют незаконную вырубку деревьев на улице Кропоткина

Срубленные деревья напротив «Квадрата». Фото: Сергей

В Новосибирске расследуется дело о незаконной вырубке аллеи на улице Кропоткина. Об этом сообщил мэр города Анатолий Локоть на пресс-конференции с журналистами в пятницу, 24 декабря.

— Сейчас по заявлению районной администрации ведется расследование. Я надеюсь, что виновник этого события будет обнаружен. Известно, кто выполнил работы. А кто заказчик необходимо обозначить юридически. Это абсолютно незаконная вырубка, носящая ущерб зеленым зонам Новосибирска, и мы проследим, чтобы виновные были наказаны, — рассказал Анатолий Локоть.

По словам мэра, разрешение на вырубку никто не давал.

Напомним, что в четверг, 23 декабря, на улице Кропоткина через дорогу от нового ТЦ «Квадрат» вырубили аллею деревьев. Открытие торгового центра запланировано на начало 2022 года, и местные жители связали вырубку с этим событием. На месте аллеи «Квадрат» собирался строить парковку.

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