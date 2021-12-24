В Новосибирске расследуют незаконную вырубку деревьев на улице Кропоткина

Срубленные деревья напротив «Квадрата». Фото: Сергей
В Новосибирске расследуется дело о незаконной вырубке аллеи на улице Кропоткина. Об этом сообщил мэр города Анатолий Локоть на пресс-конференции с журналистами в пятницу, 24 декабря.
— Сейчас по заявлению районной администрации ведется расследование. Я надеюсь, что виновник этого события будет обнаружен. Известно, кто выполнил работы. А кто заказчик необходимо обозначить юридически. Это абсолютно незаконная вырубка, носящая ущерб зеленым зонам Новосибирска, и мы проследим, чтобы виновные были наказаны, — рассказал Анатолий Локоть.
По словам мэра, разрешение на вырубку никто не давал.
Напомним, что в четверг, 23 декабря, на улице Кропоткина через дорогу от нового ТЦ «Квадрат» вырубили аллею деревьев. Открытие торгового центра запланировано на начало 2022 года, и местные жители связали вырубку с этим событием. На месте аллеи «Квадрат» собирался строить парковку.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Новосибирске на улице Кропоткина вырубили аллею деревьев под парковку ТЦ «Квадрат»
Раньше здесь любили гулять местные жители (подробнее)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер