В Новосибирске на улице Кропоткина вырубили аллею деревьев под парковку ТЦ «Квадрат»

На Кропоткина вырубили любимую аллею местных жителей. Фото: Сергей

В четверг, 23 декабря, на улице Кропоткина через дорогу от нового ТЦ «Квадрат» вырубили аллею деревьев. Открытие торгового центра запланировано на начало 2022 года.

— Мы здесь всегда ходим домой и на работу, деревья защищали от дорожной пыли и шума. Сейчас все голое, жалко смотреть, будут парковку делать для «Квадрата», там уже первые магазины открылись, — сообщили КП-Новосибирск местные жители.

Рабочие вырубили деревья на месте будущей парковки. Фото: Сергей

Сюда, вместо бывшей аллеи, по словам рабочих, перенесут остановку общественного транспорта «Магазин», которая расположена между остановками «Брестская» и «Плехановский жилмассив».

Торговый центр откроется в январе 2022 года. Фото: Сергей

Торговый центр уже заполнен на 80%, администрация подписала договоры с продуктовым магазином, пивоварней, аптекой, пиццерией и табачной лавкой. Аренда торгового места в «Квадрате», судя по информации на сайте объявлений Авито, обойдется в 84 тысячи в месяц.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.