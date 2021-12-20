В Новосибирске с 20 декабря заработала система QR-кодов в салонах красоты и саунах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В понедельник, 20 декабря, в Новосибирской области начали действовать новые коронавирусные ограничения. Так, в салонах красоты, спа-салонах, массажных салонах, банях заработала система QR-кодов. Ранее постановление об этом подписал губернатор региона Андрей Травников.

— Вводятся дополнительные условия посещения гражданами ряда объектов сферы услуг. Теперь допуск граждан в парикмахерские, салоны красоты, косметические, СПА-салоны, бани, сауны, солярии возможен при наличии у граждан действующего QR-кода, — сообщал министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров.

Кроме того, власти заявили, что вместе с QR-кодом теперь нужно будет предъявлять и паспорт. А вот действие ПЦР-теста на ковид уменьшили до 48 часов. Напомним, что коронавирусные нововведения не затронут несовершеннолетних — они смогут посещать парикмахерские и бани, не предъявляя QR-кода.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в новосибирских салонах красоты и парикмахерских вырастут цены после введения QR-кодов. А многие мастера начнут принимать клиентов на дому.

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