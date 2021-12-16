Новосибирцев больше не пустят в сауну и парикмахерскую без QR-кода

Новый расширенный список ограничений опубликовали в правительстве Новосибирской области Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

В четверг, 16 декабря, на заседании правительства Новосибирской области губернатор Андрей Травников подписал новое постановление об ужесточении мер противодействия коронавирусу. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Новосибирской области.

— Постановлением Правительства Новосибирской области вводятся дополнительные условия посещения гражданами ряда объектов сферы услуг, так, допуск граждан в парикмахерские, салоны красоты, косметические, СПА-салоны, бани, сауны, солярии обеспечивается при наличии у граждан действующего QR-кода, — сообщил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров.

Срок действия отрицательного результата ПЦР-теста сократили до 48 часов, а вместе с QR-кодом теперь нужно будет показывать паспорт. Не распространяется действие постановления только на несовершеннолетних, дети могут стричься без кода.

На новогодних каникулах родителям придется искать альтернативные развлечения для детей — с 29 декабря 2021 года по 9 января 2022 года закроются аттракционы, детские развлекательные центры, игровые комнаты и площадки.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что всех непривитых работающих жителей Новосибирской области старше 60 лет ждет отстранение от работы или перевод на удаленку.

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