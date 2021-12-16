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Общество16 декабря 2021 7:00

Непривитых от коронавируса новосибирцев старше 60 лет отстранят от работы

Главный санитарный врач региона обязал вакцинироваться работающих пенсионеров
София БЕРЕЗОВСКАЯ
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Пенсионеров от 60 лет обязали вакцинироваться от коронавируса

Пенсионеров от 60 лет обязали вакцинироваться от коронавируса

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Главный санитарный врач Новосибирской области Александр Щербатов постановил, что все работающие пенсионеры старше 60 лет должны вакцинироваться от коронавируса. Всех несогласных с 21 января отстранят от работы. Постановление появилось на официальном сайте Роспотребнадзора в четверг, 16 декабря.

— Охват населения в возрасте 60 лет и старше вакцинацией от новой коронавирусной инфекцией остается недостаточным и по законченной вакцинации составляет всего 43 %, что не может обеспечить стабилизацию эпидемической ситуации среди указанного контингента, снизить показатели смертности, — объясняет на страницах документа Александр Щербатов.

Согласно постановлению, с 21 января все не привитые хотя бы первым компонентом работающие жители Новосибирской области с 60 лет и старше будут отстранены или переведены на дистанционный режим работы, а с 21 февраля работы лишатся все жители региона от 60 лет, кто не привился полностью, кроме тех, у кого есть медотвод.

Александр Щербатов отметил, что расценивает эпидемиологическую ситуацию по заболеваемости коронавирусом в области как неблагополучную, так как в 2021 году уровень заболеваемости среди людей старше 65 лет на 378 % превысил заболеваемость среди всего населения. Заболеваемость растет сильнее у работающих новосибирцев. Среди всех умерших от новой коронавирусной инфекции 83,1 % занимают люди старше 60 лет.

Министру здравоохранения Новосибирской области Константину Хальзову главный санитарный врач региона поручил усилить пропаганду прививок от коронавируса и сформировать дополнительные выездные бригады для мобильной вакцинации.

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