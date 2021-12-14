В новосибирских салонах красоты ожидается повышение цен из-за введения QR-кодов.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Цены на услуги бьюти-салонов Новосибирска поднимутся из-за введения QR-кодов. Информацию об этом подтвердили КП-Новосибирск в одном из салонов города.
— С 15 декабря у нас планируется повышение цен на маникюр со снятием и покрытием, но зато будет скидка на френч, — сообщила администратор ногтевого салона в центре города.
Повышение цен связано с введением QR-кодов, из-за чего спрос на услуги салонов красоты может резко упасть, как это случилось с кафе и ресторанами.
Несмотря на то, что постановление собираются принять в Новосибирской области с 20 декабря, администратор услужливо сообщила, что в салон можно прийти и без него.
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