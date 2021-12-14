В новосибирских салонах красоты ожидается повышение цен из-за введения QR-кодов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Цены на услуги бьюти-салонов Новосибирска поднимутся из-за введения QR-кодов. Информацию об этом подтвердили КП-Новосибирск в одном из салонов города.

— С 15 декабря у нас планируется повышение цен на маникюр со снятием и покрытием, но зато будет скидка на френч, — сообщила администратор ногтевого салона в центре города.

Повышение цен связано с введением QR-кодов, из-за чего спрос на услуги салонов красоты может резко упасть, как это случилось с кафе и ресторанами.

Несмотря на то, что постановление собираются принять в Новосибирской области с 20 декабря, администратор услужливо сообщила, что в салон можно прийти и без него.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.