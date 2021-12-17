Жителей Новосибирской области обязали предъявлять паспорт вместе с QR-кодом. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вместе с QR-кодом жителям Новосибирской области теперь нужно будет предъявлять паспорт. Информацию об этом внесли в постановление губернатора «О введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области». Документ появился на сайте регионального правительства в четверг, 16 декабря.

Как следует из текста постановления, QR-код нужно показывать одновременно с документом, который удостоверяет личность. По закону, таким документом является паспорт. Также подойдут удостоверение личности военнослужащего РФ или временное удостоверение личности гражданина РФ.

Напомним, QR-коды в Новосибирской области с 20 декабря начнут проверять в парикмахерских, салонах красоты, спа-салонах, банях, санаториях. Коронавирусные меры в регионе усилили в связи с неблагополучной ковидной обстановкой.

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