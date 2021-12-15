Режим повышенной готовности в Новосибирской области продлили до 1 апреля

Губернатор продлил режим повышенной готовности до 1 апреля Фото: Инзиля ШАКИРОВА

Во вторник, 14 ноября, было принято постановление губернатора Новосибирской области о продлении режима повышенной готовности из-за коронавируса до 1 апреля 2022 года. Документ появился в открытом доступе на сайте Правительства Новосибирской области.

— В абзаце втором цифры «31.12.2021» заменить цифрами «01.04.2022», — указано в постановлении. Кроме того, было принято решение усилить меры безопасности и остановить работу детских развлекательных центров и комнат в период зимних каникул.

В связи с приостановлением деятельности некоторых заведений и распространением системы QR-кодов на сферу услуг губернатор поручил разработать новые меры поддержки для учреждений, которые временно приостановят работу.

Ранее КП-Новосибирск писала, продлить режим повышенной готовности и усилить коронавирусные ограничения в Новосибирской области предложил глава Роспотребнадзора Александр Щербатов. Он счел такие меры необходимыми из-за напряженной эпидемиологической обстановки. Губернатор Андрей Травников его решение поддержал.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.