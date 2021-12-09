Следователи возбудили уголовное дело против экс-прокурора Дзержинского района Новосибирска

Его обвиняют в получении взятки. Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против экс-прокурора Дзержинского района Новосибирска Олега Бушмакина. Его подозревают в получении взятки и превышении должностных полномочий по статьям 290 УК РФ и 286 УК РФ.

— С мая по июль 2019 года Олег Бушмакин, занимавший вышеуказанную должность, получил при посредничестве ряда лиц 150 тысяч рублей в качестве взятки от директора одной строительной компании. Деньги предназначались за предоставление копий документов материалов процессуальной проверки, проведенной в СУ СК России по Новосибирской области в отношении директора компании по факту уклонения от уплаты налогов, — сообщили в СК России. — Кроме того, в 2018 году Бушмакин превысил свои должностные полномочия и дал начальнику поднадзорного ему районного отдела полиции незаконное указание поставить на миграционный учет гражданина иностранного государства.

Сейчас по месту жительства экс-прокурора провели обыск, после этого его планируется задержать, предъявить обвинение и направить в суд ходатайство заключении его под стражу.

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