В НОВАТе исполнили «Реквием» в память о жертвах аварии на шахте «Листвяжная»

Композицию исполнят в память о 52 погибших на шахте.
Фото: Алена МАРТЫНЕЦ
На большой сцене НОВАТа в среду 8 декабря исполнили «Реквием для солистов, хора и оркестра» Джузеппе Верди в память о жертвах аварии на шахте «Листвяжная». Прямую онлайн-трансляцию организовали правительство Кемеровской области и руководство НОВАТа.
— «Реквием» транслировался на уличных экранах в городах Кемерово, Новокузнецк и Полысаево. Также в различных учреждениях культуры на всей территории Кузбасса, — сообщают на сайте НОВАТа.
Напомним, что утром 25 ноября 2021 года на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошла трагедия, которая унесла жизни 52 человек. После произошедшего под стражу взяли руководство шахты. Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 217 УК РФ «Нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».
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