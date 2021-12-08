В НОВАТе исполнили «Реквием» в память о жертвах аварии на шахте «Листвяжная»

Композицию исполнят в память о 52 погибших на шахте. Фото: Алена МАРТЫНЕЦ

На большой сцене НОВАТа в среду 8 декабря исполнили «Реквием для солистов, хора и оркестра» Джузеппе Верди в память о жертвах аварии на шахте «Листвяжная». Прямую онлайн-трансляцию организовали правительство Кемеровской области и руководство НОВАТа.

— «Реквием» транслировался на уличных экранах в городах Кемерово, Новокузнецк и Полысаево. Также в различных учреждениях культуры на всей территории Кузбасса, — сообщают на сайте НОВАТа.

Напомним, что утром 25 ноября 2021 года на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошла трагедия, которая унесла жизни 52 человек. После произошедшего под стражу взяли руководство шахты. Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 217 УК РФ «Нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

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