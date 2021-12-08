В новосибирский центр «Вектор» для исследований доставили штамм коронавируса «омикрон». Фото: Иван Макеев

В среду, 8 декабря, стало известно, что в новосибирский «Вектор» для исследований доставили штамм ковида «омикрон». Информацию об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время заседания президиума Координационного совета по борьбе коронавирусом.

По ее словам, ученые новосибирского центра проведут необходимые исследования, которые позволят комплексно оценить и описать варианты коронавируса, которые в настоящий момент есть в России.

Ранее КП-Новосибирск со ссылкой на вирусолога Сергея Нетесова писала, что штамм «омикрон» может грозить региону очередной волной пандемии. По словам ученого, новый штамм отличается высокой распространяемостью. Сергей Нетесов сообщал, что «омикрон» выявили уже более, чем в 20 странах РФ. Часть из них имеют прямое авиасообщение с Новосибирском. Для того, чтобы не допустить распространение «омикрона», в Толмачево по требованию Роспотребнадзора усилили эпидемиологические мероприятия.

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