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Общество30 ноября 2021 15:12

Новосибирский вирусолог предупредил о новой волне коронавируса из-за «омикрона»

Новый вариант ковида обладает высокой распространяемостью
Галина СИМОНОВА
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Новый вариант коронавируса «омикрон» может грозить Новосибирской области очередной волной пандемии.

Новый вариант коронавируса «омикрон» может грозить Новосибирской области очередной волной пандемии.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новый вариант коронавируса «омикрон» может грозить Новосибирской области очередной волной пандемии. Одним из его свойств является высокая распространяемость.

— Новый вариант вируса действительно обладает таким свойством как высокая распространяемость. При этом сейчас он выявлен уже более, чем в 20 странах. И некоторые из них имеют прямое авиасообщение с Новосибирском. Как, к примеру, Чехия, — пояснил КП-Новосибирск вирусолог Сергей Нетесов. — Поэтому, вероятность того, что он уже скоро появится в наших широтах, довольно высока.

Ученый также отметил, что свойства нового варианта вируса довольно противоречивы и еще не до конца изучены. Поэтому сейчас сложно предположить что-либо о том, как «омикрон» будет протекать у людей. Об эффективности вакцин против нового варианта также можно будет судить только спустя некоторое время.

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