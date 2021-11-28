Появился новый штамм.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В центре «Вектор» рассказали про новый штамм коронавируса — омикрон. Он отличается от предыдущих большим количеством мутаций в гене S-белка.
— Для ряда мутаций, характерных для нового геноварианта, также показана роль в уклонении от иммунного ответа. Таким образом, новый вариант действительно вызывает серьезные опасения, — сообщили ТАСС в «Векторе».
Однако, разработанная вакцина против новой мутации должна быть эффективна. К примеру, «Эпиваккорона» и «Эпиваккорона-Н» могут помочь перенести его легче.
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